2021/06/24 | 15:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أنهى المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، صيامه التهديفي الطويل مع منتخب “الديوك” خلال لقاء البرتغال، أمس الأربعاء، في ختام منافسات المجموعة السادسة من بطولة كأس أمم أوروبا.وسجل بنزيما، هدف التعادل لفرنسا من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني، في الدقيقة 47.ووقع مهاجم ريال مدريد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنزيما يتخطى رقم زيدان القياسي مع منتخب فرنسا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنزيما يتخطى رقم زيدان القياسي مع منتخب فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).