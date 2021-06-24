2021/06/24 | 15:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن عدد من العلماء الروس، من اكتشاف مستوطنة قديمة وغير معروفة، بعدما قاموا بدراسة المباني القريبة من تل دحيلة في جنوب العراقز

ومن المفترض أن المستوطنة كانت موجودة من منتصف الألفية الثانية إلى الألفية الأولى قبل الميلاد، أي منذ حوالي 4000 عام، بحسب تقرير نشرته وكالة سبوتنك الروسية.

وقال الباحث الرائد في قسم النظرية والمنهجية في معهد علم الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية شخمردان أميروف لصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "تمكنا من دراسة سمك وبنية رواسب الطبقة الثقافية للمدينة تحت تل دحيله والحصول على بيانات جديدة عن وقت وجود المدينة - واستنادا إلى الاكتشافات، كانت هذه الأماكن مأهولة حتى أوائل العصر الحديدي ليس فقط في العصر البابلي القديم، كما كان يعتقد سابقًا".

ونتيجة للبحث، فقد تم اكتشاف ميناء قديم، حيث توقفت كل من السفن النهرية والبحرية.



كما عثر على شظايا سور معبد قصر عرضه حوالي أربعة أمتار وارتفاعه حوالي مترين.

على قمة الجدران التي يعود تاريخها إلى الألفية الثانية قبل الميلاد، اكتشفت البعثة رأس سهم مؤكسد وآثار لمواقد التنور وتماثيل للإبل الطينية التي يعود تاريخها إلى أوائل العصر الحديدي.

PUKmedia /متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف مدينة أثرية عمرها 4000 عام جنوب العراق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف مدينة أثرية عمرها 4000 عام جنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).