2021/06/24 | 15:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 28 دقیقة

1521 مشاهدة

عبرت والدة الناشط الراحل ايهاب الوزني، الخميس، عن املها بان تسهم زيارة ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارات، الى منزلها، بنتائج تساعد في الوصول الى قتلة ابنها.

وأكدت والدة الوزني عقب انتهاء اللقاء مع بلاسخارت (24 ايار 2021)، انها "رفضت لقاء الكاظمي رغم ارساله 3 دعوات، وذلك لانه عجز عن اعتقال المتورطين في قتل ابني ايهاب الوزني".

واضافت ان "الكاظمي قام بالتستر على قتلة (ايهاب الوزني) خوفا منهم، فعليه ان يخبرنا بذلك حتى نعذره".

وأكدت انه "متى ما تم كشف قتلة ابني ساعترف بالدولة".

من جهته خاطب شقيق الوزني بلاسخارات بالقول: "نحن لا نريد للامم المتحدة ان تقلق وتستنكر فنحن نعيش وسط بؤرة من الارهاب في بلد يخلوا من السلام والامان".

واضاف في حديث مباشر مع بلاسخارت: "اعملوا..



افعلوا شيئا لا تبقوا كالمتفرجين..



فهناك من يتهم السيدة بلاسخارت بان القادة السياسيين يكتبون لها التغريدات قبل لقاءاتها في مجلس الامن".

وتابع: "كذلك يتهمونك بانك مرتشية وتتقاضين مليارات الدولارات من الاحزاب السياسية وقادة الاحزاب..



وان لم تتحركي في هذا الامر وقضايا المتظاهرين فانتي فعلا كذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شقيق الوزني يوجه اتهاما جريئا لـ 'بلاسخارت' والأخيرة ترد (فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شقيق الوزني يوجه اتهاما جريئا لـ 'بلاسخارت' والأخيرة ترد (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).