العراق: نيران ملتهبة تهدد أشهر بساتين ديالى وتحقيق موسع لمعرفة الفاعل

2021/06/24 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الخميس، عن التهام حرائق ضخمة 75 دونماً من اشهر بساتين المحافظة.

وقال مدير ناحية الوجيهية (30 كم شمال شرق بعقوبة)، حاتم التميمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حرائق ضخمة ضربت بساتين زراعية عمرها عشرات السنين في اطراف مركز ناحية الوجيهية، لتلتهم 75 دونماً خلال الاسبوع الجاري، فيما اندلع قبل قليل حريق اخر وهرعت اليه فرق الاطفاء ولا تعرف حتى الان حجم الاضرار المادية".

واضاف التميمي، ان "تحقيقاً موسعاً فتح في حرائق بساتين الوجيهية خاصة وانها التهمت مساحات كبيرة"، مؤكدا ان "الدوافع لا تزال غامضة والفاعل مجهول".

وأعرب، عن أمله في أن "تتوصل التحقيقات الى حقيقة المشهد"، لافتاً إلى أن "الحرائق هي الاكبر في الناحية منذ سنوات وكانت الاضرار بساتين مهمة عمرها عشرات السنين".

من جهته، اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، ان "الحرائق في ديالى تزداد وتيرتها في السنوات الاخيرة لأسباب متعددة بعضها مقصود واخرى تتعلق بإهمال وتداعيات الجفاف لكن في كل الاحوال الخسائر كانت كبيرة وفقدنا مساحات كبيرة من الاشجار المثمرة".

وتابع العزاوي: "نامل ان تسهم تحقيقات الاجهزة الامنية في كشف خفايا الحرائق الاخيرة".

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