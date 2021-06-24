الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف العسكريين والموظفين والمتقاعدين

2021/06/24 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين.

وذكرت المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المصرف أطلق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع لداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين".

ودعا المكتب، كافة المستفيدين ممن تصلهم رسائل نصية إلى "مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ"، مؤكداً أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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