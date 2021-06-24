2021/06/24 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحثت سفيرة العراق في براغ سندس عمر علي مع وكيل وزير الدفاع التشيكي لشؤون التعاون الصناعي توماش كوبيجني نتائج زيارته مع وفد من الشركات التشيكية الى العراق .وعبرالمسؤول التشيكي عن سروره بهذه الزيارة ولقائه بكبار المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية العراقية، وشكر السفيرة لما قامت به من تسهيلات لإنجاح الزيارة، وأهمية التعاون والتنسيق معاً لمتابعة وتحقيق نتائج الزيارة لعقد الاتفاقيات والتعاون في مجال الأمن والدفاع، ومعالجة الجرحى المتضررين من جراء العمليات الإرهابية ".واكد كوبيجني :" ان هناك رغبة شديدة للشركات التشيكية للمشاركة في المعارض الدولية المقامة في العراق "./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفيرة العراق في براغ تبحث مع مسؤول تشيكي نتائج زيارته الى بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفيرة العراق في براغ تبحث مع مسؤول تشيكي نتائج زيارته الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).