النجف تعلن اطلاق مشروع البطاقة التموينية الالكترونية

2021/06/24 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري تفعيل مشروع البطاقة التموينية الالكترونية .وقال الياسري في مؤتمر صحفي مشترك مع وكيل وزارة التجارة وممثلة بعثة منظمة الامم المتحدة للاغذية (فاو )، والبرلمانية سناء الموسوي:" نعلن من النجف اطلاق مشروع البطاقة التموينية الالكترونية ، وطرح برنامج تقني للبطاقة التموينية الجديدة والالية الالكترونية".من جانبه قال وكيل وزير التجارة:" ان المشروع سيتمتع بشفافية عالية وسيقضي على الكثير من حلقات الروتين بالخصوص مراجعات المواطنين الى دوائر وزارة التجارة"، فيما بينت ممثلة / الفاو/ :" ان من برنامج المنظمة دعم المشاريع المستدامة المتعلقة بالامن الغذائي للمواطن ، وبما ان المنظمة تملك الخبرة الواسعة في برامج التحول الرقمي ، قررنا بالتعاون والشراكة مع وزارة التجارة اطلاق البرنامج التطبيقي التمويني عبر الهواتف النقالة"./انتهى

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