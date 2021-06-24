فراس الاسدي.. (يا لك منْ مُستفز أبيضْ)..حين تكون قصيدتك صوتاً ورمزاً

2021/06/24 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حيدر عاشور

الشائع لدى قراء الشعر ومتذوقيه كشف

المهيمنات الاسلوبية، والبحث عن

البصمات الجمالية لأسلوبهِ الخاص ضمن

مبدأ التنوع الصوري في قصائد أي الشاعر.

وقصائد فراس الاسدي..



(يا لك منْ مُستفز

أبي

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