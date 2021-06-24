المنتجات النفطية تحسم الجدل بشأن حديث ارتفاع أسعار البنزين “المُحسّن”

2021/06/24 | 15:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الشركة العامة للمنتجات النفطية، اليوم الخميس، عدم وجود اي تغيير في سعر لتر البنزين عالي الاوكتاين في الوقت الحالي، فيما اشارت الى ان البنزين الممتاز هو الاكثر استهلاكا.وقال مدير عام الشركة حسين طالب، في تصريح صحفي، إن “وزارة النفط لديها اولويات لتجهيز البنزين عالي الاوكتاين”، مبينا ان “العراق يستورد يوميا 15 […]

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