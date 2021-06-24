2021/06/24 | 15:47 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

الخميس 24 يونيو 2021 | 03:43 مساءً | عدد القراءات : 6

النفط تصدر توضيحا حول سعر لتر البنزين المُحسن

اكدت الشركة العامة للمنتجات النفطية، الخميس، عدم وجود اي تغيير في سعر لتر البنزين عالي الاوكتاين (المُحسن) في الوقت الحالي.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب لوكالة الانباء الرسمية: إن " وزارة النفط لديها اولويات لتجهيز البنزين عالي الاوكتاين"، مبينا ان "العراق يستورد يوميا 15 مليون لتر من بنزين عالي الاوكتاين وبالعملة الصعبة".

واضاف، ان "العراق ليس باستطاعته انتاج بنزين عالي الاوكتاين حاليا ولكن خلال العام المقبل، وبعد انجاز مصفى كربلاء سيتم انتاج بنزين عالي الاوكتاين بطاقة 9 مليون لتر يوميا ".

وتابع ان "العراق يعتمد على الاستهلاك الحقيقي ونحن نستهلك 27 مليون لتر يوميا اضافة الى النمو السكاني الذي بلغ 10‎%‎"، لافتا الى اننا "نحاول تقليل الاستيراد، ولا توجد اي ازمة في بنزين عالي الاوكتاين".

وبين مدير المنتجات النفطية ،أن "الاستهلاك الاكثر يكون في البنزين الممتاز بسعر 450 دينار للتر"، موضحا ان "سعر لتر البنزين عالي الاوكتاين في الوقت الحالي 650 دينارا".

واكد طالب ان "زيادة سعر لتر البنزين مرتبط بقرارات الدولة، لان هذا البنزين يتأثر باسعار النشرة العالمية كونها مادة مستوردة.





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