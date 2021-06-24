اعتقال 9 سوريين تسللوا إلى الأراضي العراقية

2021/06/24 | 15:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس 24/6/2021، اعتقال تسعة أشخاص تسللوا إلى الأراضي العراقية من سوريا.

وذكرت المديرية في بيان، ان معلومات استخبارية دقيقة وردت لقسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، ومن خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية، تم التأكد من تحرك عدة اشخاص من الجانب السوري لعبور الساتر الحدودي باتجاه الاراضي العراقية.

وبينت المديرية، انه تم توجيه مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وقوة من الفوج الثاني لواء المشاة 71 لنصب كمين لهم في قرية كاني عطار التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى، والقاء القبض عليهم فور اجتيازهم الساتر الحدودي.

واوضحت المديرية، ان المعتقلين خمسة أطفال وأربع نساء يحملون الجنسية السورية، وتم تسليمهم الى مركز شرطة ربيعة اصوليا بموجب وصل استلام.

PUKmedia /مديرية الاستخبارات العسكرية

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