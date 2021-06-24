الرئيسان المشتركان: ضرورة انعاش التعايش المشترك وتقبل الآخر

2021/06/24 | 15:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الخميس، بتلة دباشان في مدينة السليمانية، خميس الخنجر، رئيس تحالف العزم والقيادي السني البارز.

وخلال اللقاء، تم وبشكل عام بحث الاوضاع، السياسية، الامنية والانتخابات المبكرة في العراق والتنسيق والعمل المشترك وتبادل وجهات النظر حول تلك المسائل.

واوضح الرئيسان المشتركان، خارطة طريق الاتحاد الوطني الكوردستاني للوضع العراقي الراهن، مع الاخذ بعين الاعتبار واجراء قراءة للواقع السياسي في العراق، اقليم كوردستان والمنطقة، والتجاذبات والصراعات الدولية، مؤكدين على معالجة المشاكل بشكل سياسي والتغلب على المعوقات، واوضحا، ان المرحلة الحالية تتطلب حوارات بناءة ووطنية بين القوى الكوردية والعراقية، وعن طريق المشاريع والرؤيا المشتركة وحماية المصالح العليا نتمكن من التوصل الى بلاد مستقرة.



وكاتحاد وطني كوردستاني نؤمن تماما بالعمل المشترك مع اصدقائنا في بغداد كي نحافظ على نقاطنا المشتركة والتعايش المشترك وانعاش تقبل الاخر، واننا نرفض وبجميع الاشكال فرض السياسة المذهبية، القومية، الاغلبية، الاقلية ونعتبرها سببا لعدم الاستقرار وتعميق الخلافات والمشاكل.

وحول الانتخابات المبكرة لمجلس النواب العراقي وتشكيل تحالف كوردستان بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير، اعلن الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني موقفهما مؤكدين على اجراء انتخابات نزيهة وشفافة واجرائها في وقتها المحدد وضمان سلك طرق اجراء الانتخبات بشكل يكون مبعث قبول الجميع ويحقق الخير للبلاد.



واعلنا ان تحالف كوردستان خطوة لوحدة الصف الكوردي واتخاذ خطوات نحو وحدة الخطاب وتوحيد القدرات السياسية لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد الرئيسان المشتركان انه وبعد الانتخابات، فان الفرص متاحة كي يجتمع تحالف كوردستان مع القوى السياسية الكوردستانية والعراقية في جبهة وطنية واسعة، والعمل على رسم سياسة جديدة وفق القيم العليا، والعمل معا لتقديم الخدمة للشعب والبلاد.

وبحث اللقاء وبشكل دقيق، العلاقات بين اقليم كوردستان والمركز والالتزام بالاتفاقية بين الجانبين بارسال المستحقات المالية للاقليم، وتم التأكيد على استمرار اجراء الحوارات ومعالجة المشاكل وفق اسس الدستور والمصلحة العليا.

PUKmedia ترجمة

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