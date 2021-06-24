ميركل تنصح الاتحاد الأوروبي بإقامة تواصل “مباشر” مع روسيا

2021/06/24 | 15:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس أن على الاتحاد الأوروبي إقامة “تواصل مباشر” مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين و”وضع آليات” للرد “معاً” على “استفزازات” موسكو.

وقالت ميركل في كلمة أمام مجلس النواب “لا يكفي أن يتكلم الرئيس الأمريكي إلى الرئيس الروسي … على الاتحاد الأوروبي أيضاً أن يقيم صيغاً مختلفة للتحادث” مع موسكو.

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