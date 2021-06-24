الصحة النيابية تزف بشرى بشأن الحظرين الجزئي والشامل

2021/06/24 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني زفت لجنة الصحة النيابية، اليوم الخميس، بشرى للمواطنين بشأن ‏الحظرين الشامل والجزئي في العراق جراء فيروس كورونا خلال الفترة ‏القادمة‎.‎ وقالت عضو اللجنة، اكتفاء الحسناوي، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري ‏الوطني”، إنه […]

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