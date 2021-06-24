2021/06/24 | 15:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تعد الأولى عالميا في مجال توصيل الغاز للسكان في كل أنحائها.وبحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن ” خدمات توصيل الغاز للقرى تضاعفت عشرين مرة مقارنة مع ثماني السنوات السابقة”.واعتبر روحاني هذا التضاعف فخرا لوزارة النفط وشركة الغاز التابعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الإيراني يعلن أن بلاده الأولى عالميا في توصيل الغاز لسكانها) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الإيراني يعلن أن بلاده الأولى عالميا في توصيل الغاز لسكانها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).