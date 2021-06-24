الحشد يعلن موعد الاستعراض العسكري في ذكرى انطلاق المعارك ضد التنظيم

2021/06/24 | 16:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، اكتمال جميع الاستعدادات والتحضيرات الفنية واللوجستية للاستعراض العسكري تزامنا مع الذكرى السابعة لبدء معارك التحرير والمقرر اقامته يوم السبت المقبل في محافظة ديالى.

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وذكر العلام الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 حزيران 2021)، ان "إلاستعراض الأول الذي تقيمه الهيئة على أرض معسكر الشهيد ابو منتظر المحمداوي سينطلق تحت شعار “عيد الحشد” في الساعة الثامنة صباحا".

ويشهد الاستعراض بحسب البيان "حضور قيادات الحشد الشعبي ومسؤولين رسميين وعوائل الشهداء وشخصيات دينية وثقافية واجتماعية احتفاء بهذه المناسبة الوطنية التي اعادت توازن البلد وساهمت بكسر شوكة الارهاب".

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