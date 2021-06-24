متحف الشمع البريطاني الشهير يفتتح في دبي أول فروعه في العالم العربي

2021/06/24 | 16:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة ملتقطة في 9 أيار/مايو 2018 لتمثال شمع على شكل ميغن ماركل في متحف مدام توسو في وسط لندن © ا ف ب دانييل ليل-أوليفاس دبي (أ ف ب) – يفتتح متحف الشمع الشهير “مدام توسو” في دبي هذا العام أول فروعه في العالم العربي، في وقت تسعى الإمارة الخليجية التي أصبحت أحد […]

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