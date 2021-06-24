النفط توضح بشأن رفع اسعار البنزين المحسن

2021/06/24 | 16:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت الشركة العامة للمنتجات النفطية، الخميس، تغيير سعر لتر البنزين عالي الاوكتان في الوقت الحالي، مشيرة الى ان البنزين "الممتاز" هو الاكثر استهلاكا.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب في تصريح صحفي، اليوم (24 حزيران 2021) إن "وزارة النفط لديها اولويات لتجهيز البنزين عالي الاوكتاين"، مبينا ان "العراق يستورد يوميا 15 مليون لتر من بنزين عالي الاوكتاين وبالعملة الصعبة".

واضاف، ان "الدرجة الاساس للوزارة هو الخلط والتعظيم في مصافينا الوطنية لتحسين البنزين الموجود"، مشيرا الى ان "هذه الكمية الـ15 مليون لتر تذهب الى المصافي للخلط والتعظيم ".

واكد طالب ان "العراق ليس باستطاعته انتاج بنزين عالي الاوكتاين حاليا ولكن خلال العام المقبل، وبعد انجاز مصفى كربلاء سيتم انتاج بنزين عالي الاوكتاين بطاقة 9 مليون لتر يوميا ".

وتابع ان "العراق يعتمد على الاستهلاك الحقيقي ونحن نستهلك 27 مليون لتر يوميا اضافة الى النمو السكاني الذي بلغ 10‎%‎"، لافتا الى اننا "نحاول تقليل الاستيراد، ولا توجد اي ازمة في بنزين عالي الاوكتان".

وبين مدير المنتجات النفطية ،أن "الاستهلاك الاكثر يكون في البنزين الممتاز بسعر 450 دينار للتر"، موضحا ان "سعر لتر البنزين عالي الاوكتان في الوقت الحالي 650 دينارا".

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