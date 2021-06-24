رويترز: مقتل اثنين في اشتباكات بين فصائل انفصالية في عدن

2021/06/24 | 16:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر أمنية يوم الخميس إن اشتباكات بين فصائل في الحركة الانفصالية الرئيسية في جنوب اليمن أسفرت عن مقتل اثنين من المقاتلين وإصابة 15 آخرين بعضهم من المدنيين في مدينة عدن.

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