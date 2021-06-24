اشتباكات بين سكان احدى قرى قضاء بشدر ومقاتلي حزب العمال الكردستاني

2021/06/24 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اندلعت مواجهات بين أهالي احدى القرى التابعة لقضاء بشدر بمحافظة السليمانية وعناصر من حزب العمال الكردستاني.

وأكدت مصادر محلية ان اشتباكات اندلعت اليوم الخميس بين أهالي قرية شيني في قضاء بشدر ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، مما اسفر عن إصابة شخص من أهالي القرية بجروح فضلا عن إصابة احد عناصر الحزب، في حين ذكرت المصادر ان سبب اندلاع المواجهات بين الطرفين هو قيام حزب العمال الكردستاني بفرض اتاوات على أهالي القرية والقرى المجاورة لها.

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