هيئة الحشد الشعبي تعلن اكتمال استعداداتها لاقامة إلاستعراض العسكري الاول وتحدد موعده

2021/06/24 | 16:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن إكمال استعداداتها لاقامة إلاستعراض العسكري الاول تحت شعار “عيد الحشد” في محاقظة ديالى.وقالت الهيئة في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، انه “تعلن عن اكتمال جميع الاستعدادات والتحضيرات الفنية واللوجستية للاستعراض العسكري تزامنا مع الذكرى الوطنية السابعة لبدء معارك التحرير والمقرر اقامته يوم السبت المقبل […]

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