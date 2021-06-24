 النزاهة تضبط مواد كيميائيَّة منتهية الصلاحية في واسط

2021/06/24 | 16:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن قيامها بضبط مواد كيميائيَّة منتهية الصلاحية تُقدَّرُ قيمتها بمليارات الدنانير في أحد المختبرات الإنشائيَّة في محافظة واسط.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان صحفي، أن “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة واسط، الذي انتقل إلى مختبر واسط الإنشائي، تمكَّن من ضبط مواد كيميائيّةٍ منتهية الصلاحية تُسْتَخْدَمُ في إجراء الفحوصات الكيميائيَّة للمواد الإنشائيَّة والحصى الخابط وفحوصات التربة والمنتجات الخرسانيَّة، لافتةً إلى أن تلك المواد ما تزال تُسْتَخْدَمُ في الفحوصات؛ بالرغم من مضي عدة سنواتٍ على انتهاء صلاحيتها”.

وأضافت الهيئة، إن “المركز الوطني للمختبرات والبحوث الإنشائيَّة في بغداد قام بتجهيز تلك المواد لمختبر واسط الإنشائي في بداية العام الجاري (2021) مرافقة بشهادات فحص من مصنع ابن سينا التابع لوزاة الصناعة والمعادن يؤيد صلاحية تلك المواد للاستخدام، علماً أن تاريخ انتهاء صلاحيتها يعود إلى عامي (2015 و2018)”.

وأوضحت أن “وزارة الصناعة والمعادن كانت قد تعاقدت لشراء المواد الكيميائيَّة وبكمياتٍ كبيرةٍ تفوق الاحتياج الفعلي؛ الأمر الذي أَدَّى لِتَكَدُّسِهَا وَتَسَبَّبَ بانتهاء صلاحيتها، مبينةً أن قيمة المواد تصل إلى مليارات الدنانير”، لافتة الى انه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وجرد المواد الموجودة في المختبر وتوثيقها، وعرضها على السيد قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة”.

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