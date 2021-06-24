2021/06/24 | 16:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية: الوزارة متراجعة عن توجهها بتنفيد مادة البترودرلار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: الوزارة متراجعة عن توجهها بتنفيد مادة البترودرلار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: الوزارة متراجعة عن توجهها بتنفيد مادة البترودرلار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).