2021/06/24 | 16:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 28 دقیقة

617 مشاهدة

أكد مجلس القضاء الأعلى، الخميس، انهاء علاقته بالقضاة الذين تسلموا مهام في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما أشار إلى اتخاذ اجراءات رادعة بخصوص الحادثة التي حصلت في ذي قار.

وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان اليوم، (24 حزيران 2021)، ان رئيس المجلس، القاضي فائق زيدان، تطرق خلال لقاء جمعه مع عدد من الإعلاميين، الى عدة محاور منها نقل معلومات غير دقيقة عن عمل القضاء بهدف اثارة الرأي العام وكذلك التأكيد على موضوع الانتخابات وعلاقة المجلس بها وحادثة التجاوز على المؤسسة القضائية في محافظة ذي قار.

واضاف زيدان، ان "المجلس كان رافض لفكرة تولي القضاة مسؤولية العمل في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاننا نرى ان المكان الطبيعي للقاضي هو في المحكمة، لافتا الى انه "نتيجة لصدور قانون جديد للانتخابات وافقنا على ترشيح قضاة للعمل في مجلس المفوضية الحالية".

ونوه القاضي، ان "القضاة بعد تسلمهم مهامهم في مجلس المفوضية انتهت علاقتهم بالمجلس اداريا".

وأوضح زيدان، انه "هناك حملة تقوم بها بعض الجهات المشبوهة باستهداف متعمد للقضاء بهدف اثارة الراي العام من خلال نشر معلومات مزيفة لا تمت للقضاء بصلة".

وبخصوص حادثة التي حصلت في ذي قار قال زيدان: تم اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المتورطين بالحادث وصدور مذكرات قبض بحق 36 شخصا وقدم اليوم هولاء الاشخاص اعتذارهم للقضاء عما بدر منهم".

وبشأن عمل الادعاء العام في العراق، ذكر القاضي فائق زيدان ان نظام الادعاء العام في العراق يختلف عن النظام في دول المنطقة لان عمله هو مراقبة قرارات القاضي والطعن فيها امام الجهات المختصة ".

وفي وقت سابق أظهر تسجيل مصور حصل NRT على نسخة منه لقاء عدد من أهالي ضحايا التظاهرات برئيس محكمة استئناف ذي قار، واتهم الأهالي رئيس المحكمة بأنه يتلقى أوامره من بعض زعماء الأحزاب والكتل السياسية وأن القرار القضائي مسيس وغير مستقل.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يصدر قرارات صارمة بخصوص ذي قار والانتخابات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يصدر قرارات صارمة بخصوص ذي قار والانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).