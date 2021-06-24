نقابة الصحفيين العراقيين تصدر بيانًا بشأن إغلاق مواقع

2021/06/24 | 16:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن هذا محاولة استحواذ أمريكية على الإعلام الحر (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

استنكرت نقابة الصحفيين العراقيين، قيام السلطات الأمريكية بحجب مواقع اتحاد الإذاعات الإسلامية.

وقالت النقابة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنها "تستنكر قيام القضاء الأمريكي بحجب مواقع قنوات إعلامية عراقية واستيلاء السلطات الأمريكية على تلك المواقع وهو ما يؤكد القرصنة الأمريكية في الاستحواذ والتصدي للإعلام الحر".

وأضاف البيان أن "ما قامت به حكومة الولايات المتحدة في خطوتها غير القانونية والتي تؤكد من جديد زيف شعارات حرية التعبير وكل العناوين الأخرى التي تروج لها، وفي الوقت الذي تدين فيه نقابة الصحفيين العراقيين تلك الممارسات، فأنها تدعو إلى عدم تكرارها والتي تقيد حرية الإعلام والتعبير وما تنتهجه وسائل الإعلام عبر العالم في ممارسة عملها الإعلامي بكل حرية ودون أية ضغوطات أو تقييد وهو ما يتنافى مع حرية الإعلام والممارسات الديمقراطية التي تؤكد عليها الاتفاقات الدولية المعنية".

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