2021/06/24 | 16:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التحالف الدولي يسلم قوات البيشمركة ذخيرة بقيمة 655,384 الف دولار المركز الخبري الوطني.

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