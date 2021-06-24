2021/06/24 | 16:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني زار عدد من شيوخ ووجهاء محافظة ذي قار، اليوم الخميس، رئاسة محكمة استئناف ذي قار لتقديم دعمهم للمؤسسة القضائية واعلان رفضهم الاساءة للقضاء.وقال إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شيوخ ووجهاء محافظة ذي قار يرفضون الإساءة للقضاء المركز الخبري الوطني.

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