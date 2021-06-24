المؤبد لمدان بجريمة إغتصاب طفلة في الموصل

2021/06/24 | 16:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الاولى حكمآ بالسجن مدى الحياة بحق مدان عن جريمة اغتصاب طفلة في الجانب الايمن من مدينة الموصل.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الخميس، إن "المدان اعترف بتفاصيل الجريمة أمام قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات باغتصابه الطفلة التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات وعشرة اشهر بمنطقة شارع الفاروق الكائن في الجانب الايمن من مدينة الموصل، مبينا أن المحكمة حكمت عليه بتعويض المجنى عليها عن الاضرار المادية والمعنوية جراء هذه الجريمة".

وأضاف البيان، أن "الحكم على المدان يأتي استنادا لاحكام المادة ٣٩٣ /١ /٢/أ من قانون العقوبات".

PUKmedia /اعلام مجلس القضاء الاعلى

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