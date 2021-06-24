التحالف يسلم البيشمركة ذخيرة بقيمة اكثر من 655 الف دولار

2021/06/24 | 16:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، أن التحالف الدولي سلم قوات البيشمركة ذخيرة بقيمة اكثر من 655 الف دولار.

وقالت الخلية في بيان، إن قوات التحالف سلمت ذخيرة الى قوات البيشمركة بقيمة اكثر من 655,384 الف دولار ونصف دولار أمريكي، مبينة أن التسليم تم بإشراف قيادة العمليات المشتركة ووزارة البيشمركة.

وأشار البيان إلى أنّ هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش، مؤكداً أنها جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014.

PUKmedia /خلية الاعلام الامني

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