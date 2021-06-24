2021/06/24 | 16:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حدد المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعمان، اليوم الخميس، الجهات الامنية المسؤولة عن تأمين الانتخابات البرلمانية المبكرة، مشيرا الى ان “جهاز مكافحة الارهاب سيكون قوة احتياطية لا سناد تلك القوات”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من هي الجهات الامنية المسؤولة عن تأمين الانتخابات؟ مكافحة الارهاب تجيب المركز الخبري الوطني.

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