2021/06/24 | 16:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الاولى، اليوم الخميس، حكمآ بالسجن مدى الحياة بحق مدان عن جريمة اغتصاب طفلة في الجانب الايمن من مدينة الموصل.وقال اعلام القضاء الأعلى في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد اعترافه بالجريمة..



السجن المؤبد لمغتصب طفلة في الموصل المركز الخبري الوطني.

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