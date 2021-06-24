2021/06/24 | 17:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 10 دقیقة

710 مشاهدة

تنفذ السلطات البرازيلية منذ أسبوعين عمليات أمنية في محاولة لاعتقال "سفاح برازيليا" المتهم بارتكاب جرائم قتل.

حيث استنفر أكثر من 300 شرطي كما استخدم طائرات مسيرة وطوافات في ملاحقة شبيهة بأفلام هوليوود قرب برازيليا، وتقول أوريزينيا باتيستا دا سيلفا، المقيمة في مدينة كوكالزينيو دي غواياس الصغيرة في قلب السافانا البرازيلية على بعد 75 كيلومترا من العاصمة الفدرالية، لوكالة فرانس برس "نشعر بالذعر عند سماع أي ضجيج".

ومجرد ذكر اسم لازارو باربوسا السجين المتواري البالغ 32 عاما والذي أصبح أخطر المطلوبين في البرازيل، يكفي لإثارة الهلع لدى دا سيلفا التي تقول "يشاع أنه الشيطان على هيئة إنسان".

وتبث وسائل الإعلام البرازيلية باستمرار صورة باربوسا ذي الشارب واللحية الخفيفة والخلاسي صاحب النظرات الخطرة.

ويطلق عليه البعض لقب "سفاح برازيليا"، فيما يصفه آخرون بأنه "أسوأ من جائحة كوفيد" التي أودت بأكثر من نصف مليون شخص في البرازيل.

هذا الرجل المولود في ولاية باهيا شمال شرق البرازيل كان قد سُجن سنة 2011 بتهمة الاغتصاب.



وهو نجح في الفرار سنة 2016 قبل الإمساك به ثم هربه مجددا في 2018.

لكن لازارو باربوسا أصبح المطلوب الأخطر في التاسع من يونيو إثر مقتل أربعة أفراد في عائلة واحدة بالسكين في منطقة كوكاليزينيو دي غوياس الريفية البرازيلية.

ومذاك، تنتشر شائعات كثيرة تثير ذعرا كبيرا لدى السكان: إذ يقول البعض إنهم سمعوا طلقات نارية، فيما يتحدث آخرون عن سرقات واحتجاز رهائن.

ويمشط الشرطيون المناطق الريفية منذ أسبوعين وينفذون عمليات أمنية معززة تثير انزعاج بعض السكان.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استنفار أمني لاعتقال مطلوب أخطر من جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استنفار أمني لاعتقال مطلوب أخطر من جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).