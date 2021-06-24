الولايات المتحدة وألمانيا تحضان على مكافحة الارتفاع الحاد في معاداة السامية

2021/06/24 | 17:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضت الولايات المتحدة وألمانيا، الخميس، على بذل جهود أكبر لمكافحة إنكار المحرقة اليهودية والتقليل من شأنها، وحذرتا من التخاذل أمام انتشار نظريات المؤامرة على شبكة الإنترنت.

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