2021/06/24 | 17:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن قمة ثلاثية على مستوى القادة ستُعقد بين العراق ومصر والأردن، الأحد المقبل، في العاصمة بغداد، وسط توقعات بأن يناقش القادة مشروع “الشام الجديد” ذي الطبيعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ستٌعقد في بغداد..



قمة ثلاثية بين العراق ومصر والاردن لمناقشة مشروع “الشام الجديد” المركز الخبري الوطني.

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