2021/06/24 | 17:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني حكم على داعية إسلامي بارز في إندونيسيا بالسجن لمدة أربع سنوات، اليوم الخميس، لقيامه بإخفاء معلومات حول نتيجة اختبار فيروس كورونا الخاص به.وقضت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة في محكمة شرق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أخفى نتيجة اختبار كورونا..



السجن 4 سنوات لداعية إندونيسي المركز الخبري الوطني.

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