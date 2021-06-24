2021/06/24 | 17:23 - المصدر: عين العراق

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الخميس 24 يونيو 2021 | 04:59 مساءً | عدد القراءات : 13

في الموصل..



السجن المؤبد لمدان بجريمة اغتصاب طفلة

أصدرت محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الاولى، اليوم الخميس، حكمآ بالسجن مدى الحياة بحق مدان عن جريمة اغتصاب طفلة في الجانب الايمن من الموصل.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، إن "المدان اعترف بتفاصيل الجريمة أمام قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات باغتصابه الطفلة التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات وعشرة اشهر بمنطقة شارع الفاروق الكائن في الجانب الايمن من الموصل، مبينا أن المحكمة حكمت عليه بتعويض المجنى عليها عن الاضرار المادية والمعنوية جراء هذه الجريمة".

وأضاف أن "الحكم على المدان يأتي استنادا لاحكام المادة ٣٩٣ /١ /٢/أ من قانون العقوبات".

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