توزيع مساعدات غذائية وصحية على العوائل النازحة في السليمانية

2021/06/24 | 17:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم الخميس 24/6/2021، انه بناءً على توجيهات وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو وبمتابعة مدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهانكير وباشراف مدير الفرع سامر مشكور بديوي، ان وزارة الهجرة والمهجرين _ فرع السليمانية قامت بتوزيع المواد الإغاثية تضمنت (السلة الغذائية والسلة الصحية) على العوائل النازحة في (مخيم باريكا للاجئين السوريين)، مضيفة، ان عدد العوائل المستلمة (٤٢٤) عائلة.بحسب بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الهجرة والمهجرين/ فرع السليمانية تلقى PUKmedia نسخة منه.

واضاف البيان، انه تم توزيع المواد الإغاثية تضمنت (السلة الغذائية والسلة الصحية)على العوائل النازحة في (مخيم قورتو للنازحين)، بلغ عدد العوائل المستلمة (١٠٨) عائلة وعدد الارامل والمعيلات (١١) امرأة.

كما وتم توزيع المواد الإغاثية تضمنت (السلة الغذائية والسلة الصحية)على العوائل النازحة في (مخيم عربت للنازحين)، بلغ عدد العوائل المستلمة (٢٨٩) عائلة وعدد الارامل والمعيلات (٥١) امرأة

PUKmedia وزارة الهجرة/فرع السليمانية

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