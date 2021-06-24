تسجيل 6093 اصابة جديدة بكورونا في العراق

2021/06/24 | 17:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم الخميس ، عن تسجيل اكثر من 6000 اصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وذكر بيان للوزارة، ان مختبرات الصحة سجلت، 6093 إصابة جديدة وشفاء 4030 حالة.

واضاف البيان، انه تم تسجيل 31 حالة وفاة وتلقي 27108 أشخاص للقاح كورونا في يوم واحد.

PUKmedia /اعلام وزارة الصحة

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