2021/06/24 | 17:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من وزير المالية يخص تطبيق بنود الموازنة المركز الخبري الوطني.

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