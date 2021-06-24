الحشد الشعبي يحبط مخططاً إرهابيا في بغداد

2021/06/24 | 17:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، إحباط مخطط إرهابي كبير في بغداد.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي تمكنت اليوم من إحباط مخطط إرهابي في العاصمة بغداد".وأوضحت أن "المعاونية أطاحت بشبكة إرهابية بعد عمليات متابعة وتعقب لقيادي كبير في فلول عصابات "داعش" الإرهابية ينتقل ما بين العاصمة بغداد ومحافظة نينوى وتركيا".وأضاف البيان، أن "الإرهابي كان يتجول في بغداد بهويات مزورة للقيام بأعمال إرهابية".

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