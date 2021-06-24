الوزير علي علاوي يتحدث عن ارتفاع الأسعار: انتعاشة في الأسواق قريباً

2021/06/24 | 17:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تحدث وزير المالية علي علاوي، الخميس، عن ارتفاع أسعار المواد في الأسواق المحلية، فيما توقع انتعاشة قريبة في الأسواق.

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وقال علاوي وفقا لتصريحات نقلتها الوكالة الرسمية تابعها "ناس"، (24 حزيران 2021)، إنه "نؤكد بـأن الوزارة ستشرع بإجراءات أتمتة المنافذ عبر نظام إلكتروني، الذي سيتم تطبيقه قريباً".

وأضاف، "نتابع ارتفاع الأسعار في الأسواق جراء تغيير سعر الصرف"، مبينا "نتوقع انتعاش السوق المحلية قريباً".

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في وقت سابق، استضافة وزير المالية ومدير عام دائرة المحاسبة.

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (24 حزيران 2021)، ان "المالية النيابية تستضيف الآن وزير المالية ومدير عام دائرة المحاسبة بشأن تطبيق فقرات موازنة عام ٢٠٢١ وأتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية".

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