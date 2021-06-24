الموقف الوبائي: أكثر من 6 آلاف إصابة و31 حالة وفاة

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، إلى أكثر من 1.31 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.
ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 24 حزيران/يونيو، وتضمن تسجيل 6093 إصابة، و31 حالة وفاة.
وأشار الموقف، إلى تماثل 4030 حالة إلى الشفاء بمعدل 92.9%.
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