مسؤول صحي إيراني: 12 دولة طلبت شراء اللقاح

2021/06/24 | 17:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير مشروع إنتاج اللقاح الإيراني

"كوف إيران بركت" بأن فاعلية اللقاح في

الوقاية من فيروس كورونا تبلغ 93.5

بالمئة، وأن 12 دولة طلبت شراء هذا

اللقاح.

وقال مدير المشروع، حسن جليلي، في تصريح

له بشأن

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