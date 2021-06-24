تركيا ومصر.. خطوات لترطيب

2021/06/24 | 17:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي الأيام الأولى من شهر مايو الماضي كان وفد تركي برئاسة مساعد وزير الخارجية، سادات أونال، قد زار العاصمة المصرية القاهرة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، وتلخصت مهامه بإحداث خرق أول على صعيد الدفع باتجاه "المصالحة".

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