2021/06/24 | 17:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف وزير النفط احسان عبد الجبار ،اليوم الخميس، ان العراق يترقّب إنشاء محطات متنوعة لتوليد الكهرباء، بالشراكة مع شركاتٍ عالمية وعربية، منها ما سيعمل بالوقود الأحفوري، ومنها ما سيستخدم الطاقة الشمسية، إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط: خطة لاستثمار الغاز والوصول لشبه اكتفاء ذاتي قبل عام 2025 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط: خطة لاستثمار الغاز والوصول لشبه اكتفاء ذاتي قبل عام 2025) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط: خطة لاستثمار الغاز والوصول لشبه اكتفاء ذاتي قبل عام 2025) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).