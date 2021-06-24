النفط تبرم اضخم عقد لإنتاج الطاقة النظيفة

2021/06/24 | 18:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن رئيس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط احسان عبد الجبار، المضى قدماً بخطط الحكومة التي تهدف الى زيادة وتعزيز الانتاج الوطني من الطاقة النظيفة وقال عبد الجبار، خلال رعايته لحفل التوقيع بين وزارة الكهرباء وشركة مصدر الاماراتية على عقد توليد 2000 ميكاواط من خلال اقامة مشاريع استثمار للطاقة الشمسية في وسط وجنوب العراق.واشار […]

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