2021/06/24 | 18:14 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استراتيجية عراقية جديدة لملاحقة بقايا "داعش") نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استراتيجية عراقية جديدة لملاحقة بقايا "داعش") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).