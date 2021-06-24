2021/06/24 | 18:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط تعلن التوقيع على أضخم عقد لإنتاج

الطاقة النظيفة بطاقة 2000 ميغاواط

يتبع ..

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