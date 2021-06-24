تطور جديد يهدد بتصعيد الأزمة بين مدريد والرباط وفق صحيفة إسبانية

2021/06/24 | 18:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة إسبانية إن الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا قد تشتد من جديد في ظل اتجاه القادة الأوروبين إصدار إدانة رسمية ضد الرباط بسبب المهاجرين.

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