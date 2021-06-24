محافظ واسط لـ IQ: لم نستلم مستحقات البترودولار منذ 4 سنوات



محافظ واسط لـ IQ: لم نستلم مستحقات البترودولار منذ 4 سنوات
2021/06/24 | 18:26 - المصدر: آي كيو نيوز
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