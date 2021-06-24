2021/06/24 | 18:26 - المصدر: آي كيو نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محافظ واسط لـ IQ: لم نستلم مستحقات البترودولار منذ 4 سنوات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/24 | 18:26.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط لـ IQ: لم نستلم مستحقات البترودولار منذ 4 سنوات) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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